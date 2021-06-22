بولسونارو يهاجم وسائل إعلام برازيلية: «صحافة هراء»

(ريو دي جانيرو-أ.ف.ب)

طلب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الاثنين، من صحفي سأله عن سبب رفضه المتكرر وضع كمامة بأن «يخرس»، فيما وصف أكبر مجموعة إعلامية في البلاد «جلوبو جروب» بأنها «رديئة»، كما هاجم بعض وسائل الإعلام ووصفها بـ«صحافة الهراء».

وقال بولسونارو للصحفي بعد مراسم عسكرية في مدينة جواراتشينجيتا الواقعة في ولاية ساو باولو «اخرس! إنكم غريبو الأطوار! تمارسون صحافة قائمة على الاحتيال، وهو أمر لا يساعد إطلاقاً. إنكم تدمّرون العائلة البرازيلية والدين البرازيلي!». وجاء رد بولسونارو بعدما ذكّره الصحفي الذي يعمل لحساب قناة «فانجواردا» التابعة لشبكة «جلوبو» بأنه تعرّض لغرامات في ولايات عدة لرفضه وضع كمامة خلال لقاءات مع أنصاره.

وعندما أشار الصحفي إلى أن بولسونارو وصل لحضور المراسم مجدداً بلا كمامة، رد بولسونارو: «أصل كما أرغب وفي أي وقت أرغب. أهتم بحياتي بنفسي».

ومباشرة بعد ذلك، نزع بولسونارو الكمامة السوداء التي كان يضعها وقال: «يمكنكم الآن بث ذلك على جورنال ناسيونال (نشرة أخبار جلوبو الليلية الشهيرة). لن أضع كمامة في جواراتشينجيتا. هل أنت راضٍ الآن؟».

ومنذ وصوله إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2019، ندد بولسونارو مراراً بالصحفيين والإعلام. وواصل هجماته، الاثنين، معلناً أن «جلوبو تمثّل الإعلام الرديء. إنكم صحافة هراء.. إذا شاهدتم جلوبو فسيتم تضليلكم. عليكم أن تشعروا بالعار لقيامكم بعمل فاشل إلى هذه الدرجة».

وسارعت «جلوبو جروب» بالرد قائلة في بيان، إن «الرئيس لن يعرقل أو يكبح عمل الصحافة في البرازيل عبر الصراخ أو عدم التسامح».

كما ندد بولسونارو بالقناة البرازيلية التابعة لشبكة «سي إن إن»، متهماً إياها بـ«الإشادة» بالتظاهرات التي خرجت، الأحد، الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف لانتقاد سياسة الحكومة حيال وباء «كوفيد-19»، الذي أودى بأكثر من 500 ألف شخص في البلاد. وعارض بولسونارو أي تباعد اجتماعي أو إجراءات عزل منذ ظهور الوباء، وشكك في مدى فعالية اللقاحات والكمامات، فيما روّج لأدوية لم تثبت فعاليتها لعلاج المرض.

وقال، الخميس، خلال برنامجه الأسبوعي الذي يبث على الهواء مباشرة «طالما أنا رئيس.. سنكافح ليكون لدى المواطنين أسلحة ولن نلزم أحداً بوضع الكمامات».