ارتفاع أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، وانخفض سعر بيع الدينار الأردني، واستقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 4 قروش إلى 48.99 جنيه، كما ارتفع سعر البيع 5 قروش إلى 52.10 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدينار البحريني قرشين إلى 40.28 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع 3 قروش إلى 41.62 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، بينما صعد سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الأردني قرشًا واحدًا إلى 21.69 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 22.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.