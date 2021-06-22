زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى احترام المرأة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الاتحاد النسائي الاشتراكي الكوري، حث فيها على احترام المرأة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد النسائي الاشتراكي الكوري عقد مؤتمره السابع خلال يومي 20 و21 يونيو الجاري في بيونغ يانغ وقرأ رسالة كيم جونغ أون التي تشيد بالاتحاد باعتباره “فخرا كبيرا” لحزب العمال الحاكم.

ودعا كيم في رسالته إلى إظهار الدعم والحب للمرأة، قائلا إن احترام المرأة فضيلة عظيمة للشيوعيين وعلامة مهمة تدل على مدى حضارة المجتمع.

كما دعا إلى بذل جهود لتعزيز توظيف عضوات الاتحاد النسائي في سن العمل، وحث الاتحاد على جميع العضوات على تكريس أنفسهن لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر الحزب الحاكم.

من جهتها شددت رئيسة الاتحاد، جانغ تشون شيل، على أن الاتحاد يواجه “واجب مشرف لإظهار إرادته القوية بشكل كامل” في تنفيذ المهام المنصوص عليها في مؤتمر الحزب الأخير.

وفي المؤتمر الثامن لحزب العمال الذي جرى في أوائل يناير الماضي، كشفت كوريا الشمالية النقاب عن خطة تنمية اقتصادية جديدة مدتها 5 سنوات مع التركيز على الاعتماد على الذات وتوجيهات سياسية أخرى ضد فيروس كورونا والعقوبات العالمية على نظامها.