إسرائيل تحذر واشنطن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي المسؤولين الأمريكيين من خطة حكومتهم للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “التحذير خلال زيارة كوخافي إلى واشنطن العاصمة، كجزء من محاولة أخيرة من جانب إسرائيل للتأثير على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا”.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى إسرائيل يوم الأحد الفائت، وأمضى اليومين الماضيين في اجتماعات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

إلى جانب ذلك، أكد بيان الجيش، أن “رئيس الأركان أشار إلى إخفاقات الصفقة النووية الحالية، والتي تسمح لإيران بإحراز تقدم كبير في السنوات المقبلة في كمية ونوعية أجهزة الطرد المركزي وكمية ونوعية اليورانيوم المخصب، وشدد على عدم وجود رقابة في مجال تطوير سلاح نووي”.

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن “رئيس الأركان أعاد التأكيد على الخطر الكامن في العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي وشدد على أنه يجب القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية”.

يشار إلى أن اسرائيل تعتبر امتلاك إيران أسلحة نووية يهدد وجودها، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.