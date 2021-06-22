إيران تعلن موعد تشغيل مراحل جديدة من محطة 'بوشهر' النووية

وقال أردكانيان في تصريحات أدلى بها في مجلس الشورى الإسلامي: "ستكون حصة الطاقة النووية في سلة الطاقة بالبلاد حتى العام 2028، وفق قرار المجلس الأعلى للطاقة، 8400 ميغاواط، منها 1050 ميغاواط قيد التشغيل حاليا، وبحلول العام 2028، سيتم توصيل وحدتين بطاقة 1050 ميغاواط تتعلقان بالمرحلتين 2 و3 من محطة "بوشهر" للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الوطنية".وتابع وزير الطاقة الإيراني قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، فإنه بحلول عام 2032، سيتم تشغيل وحدتين أخريين بطاقة 1050 ميغاواط وإجمالي 2100 ميغاواط من الطاقة النووية في منطقة مكران (جنوب شرق)، كما أنه يتعين بحلول 2027، بناء ثلاث وحدات أخرى لتوليد الطاقة النووية في مكان مناسب، بحيث يكون لدينا إجمالي 8400 ميغاواط العام 2028".

وأوضح أردكانيان أن الوحدتين الثانية والثالثة من محطة "بوشهر" النووية قيد الإنشاء، ونحن في وزارة الطاقة نحاول استخدام التقنيات المتقدمة لتوفير إمكانية إنشاء محطات للطاقة النووية على ساحل الخليج وبحر عمان، والتي تعتبر المناطق المناسبة لبناء المحطات النووية.



وأشار وزير الطاقة إلى أن هذه المحطات تعتبر ذات قيمة لأنها تتمتع بضغط ودرجة حرارة أقل بكثير مقارنة بالمحطات البخارية، ويصل عمرها (المحطات النووية) إلى 60 عاما ولا تسبب تلوثا بيئيا وتعتبر طاقة نظيفة وتكاليف وقود منخفضة، هذا هو سبب اهتمام البلاد بالطاقة النووية.