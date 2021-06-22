انت الان تتابع خبر انخفاض جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء، بحسب رصد مختصين.
بغداد - بورصة الكفاح
147,800
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السعر في الصيرفات ( تقريبي)
147,250
148,250
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اربيل / بورصة
147,950
——————————
البصرة / بورصة
148,100
-————————-
الموصل / بورصة
148,000
——————————-
النجف / بورصة
147,800
147,800
....
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
147,250
148,250
———————————————-
اربيل / بورصة
147,950
——————————
البصرة / بورصة
148,100
-————————-
الموصل / بورصة
148,000
——————————-
النجف / بورصة
147,800