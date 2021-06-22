انت الان تتابع خبر انخفاض جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء، بحسب رصد مختصين.