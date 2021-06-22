كشف ملابسات جريمة 'تسليب' عجلة وقتل صاحبها في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من كشف جريمة تسليب عجلة نوع دوج جارجر بيضاء اللون موديل ٢٠١٨ وقتل سائقها بإطلاق النار عليه ورمي جثته على جانب الطريق".واضافت، انه "لأهمية الحادث تم تشكيل فريق عمل مختص للتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها مع مصادر المعلومات والتوصل الى هويه الجاني والقبض عليه بعد اخذ الموافقات الاصولية"، مشيرة الى انه "لدى التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بجريمة تسليب العجلة واطلاق النار على المجنى عليه سائقها بواسطة سلاح مسدس ورمي جثته".

واشارت، الى أن "المتهم دونت اقواله وتم تصديقها قضائيا بالأعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات وتقديمه الى القضاء لينال جزائه العادل".