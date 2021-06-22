أمير قطر "يهدي" الرئيس الإيراني أغلى طائرة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أهدى إبراهيم رئيسي طائرة فاخرة، بعد فوزه برئاسة إيران.

وعلى ذمة موقع "التجارة نيوز" الحكومي، فإن أمير قطر منح الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، طائرة فاخرة من طراز إيرباص A380 ، كهدية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الجمعة الماضي.



وعلّق الموقع في تقرير له على الهدية الرئاسية بالقول إن "ما قام به أمير قطر ليس سابقة من نوعها؛ فقد أهدى طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان قبل ثلاث سنوات".

من جهتها، أكدت وكالة أنباء "فارس نيوز" الذراع الإعلامي للحرس الثوري صحة ما ذكره التقرير بشأن هدية أمير قطر للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.



ولم تدل السلطات الإيرانية حتى الآن بأي تصريح بشأن هذه الهدية؛ التي قدمها أمير قطر إلى رئيسي، وكذلك الدوحة.

ويعاني قطاع الطيران المدني في إيران من تهالك أسطوله من الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة الإسلامية في عام 1979، فيما زادت العقوبات الأمريكية من معاناة هذا القطاع.

وتعد إيرباص A380 أغلى طائرة في العالم، وأكبر طائرة خاصة من حيث الحجم ويصل سعرها إلى 500 مليون دولار.

وتحتوي الطائرة على مصعد، ومرآب سيارات، وقاعة حفلات، ومصلى بسجاجيد صلاة إلكترونية تتجه وحدها نحو القبلة، وفق ما ذكرت مواقع متخصصة.

