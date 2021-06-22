في سوريا.. إعادة تدوير مخلفات الحرب ضد داعش لإعادة البناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أطلقت شركات صهر الحديد وتشكيل المعادن في شمال وشرق سوريا، مشروعا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بإعادة مخلفات الحرب.

كانت بداية العمل على المشروع في عام 2020، حيث بدأت شركات صهر الحديد وتشكيل المعادن، بإعادة تدوير مادة الحديد ونفاياته والمعادن من مخلفات الحرب ضد تنظيم داعش وتحويلها لحديد قابل للاستعمال في إعادة البناء.

يتم تذويب نفايات الحديد بدرجة حرارة تصل إلى 1800 درجة مئوية بواسطة وشايات كهربائية، ويضاف إليها مواد أولية يتم استيرادها من ألمانيا أو إيطاليا أو تركيا وغيرها، ليتم إعادتها إلى مواد خام أولية وصحيحة، ويتم صب الحديد السائل في قوالب لينقل بعد ذلك إلى معمل آخر ليتم سحبه وإعادة تصنيعه كأسياخ تستخدم في البناء.

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ويعاني القائمون على المصنع من عدم تجاوب الجهات المعنية في تسيير أمور العمل، ويقول القائمون على المعمل بأن تدوير مخلفات الحرب يعد أساس عملهم، كذلك الحديد المستخرج من الأحياء المدمرة في الرقة وغيرها، إلا أن السلطات القائمة لا تسمح باستيراد نفايات الحديد من خارج حدود منطقة منبج.