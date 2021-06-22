تصريحات "صادمة".. حين يخرج الرؤساء عن المألوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تخلو خرجات بعض الرؤساء الإعلامية أحيانا من خروج على النص، لكن الرئيسين البرازيلي والفلبيني، يحطمان الأرقام القياسية بتصريحات صادمة.

فتحت ضغط الصحافة، خصوصا ما يتعلق بالأسئلة حول مكافحة انتشار وباء كورونا، والإجراءات الاحترازية ضده، اعتاد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والفلبيني رودريغو دوتيرتي، أن تخرج ردودهم عن المألوف.

أحدث انفجارات بولسارنو في وجه الصحفيين كان يوم أمس الإثنين، حينما سأله أحدهم عن سبب رفضه المتكرر وضع كمامة، فأجابه بأن "يخرس" فيما وصف أكبر مجموعة إعلامية في البلاد "غلوبو غروب" بأنها "رديئة".

وقال بولسونارو للصحفي بعد مراسم عسكرية في مدينة غواراتشينغيتا الواقعة في ولاية ساو باولو: "اخرس! إنكم غريبو الأطوار! تمارسون صحافة قائمة على الاحتيال، وهو أمر لا يساعد إطلاقا. إنكم تدمّرون العائلة البرازيلية والدين البرازيلي!".

وجاء رد بولسونارو بعدما ذكّره الصحفي الذي يعمل لحساب قناة "فانغواردا" التابعة لشبكة "غلوبو" بأنه تعرّض لغرامات في ولايات عدة لرفضه وضع كمامة خلال لقاءات مع أنصاره.

وعندما أشار الصحفي إلى أن بولسونارو وصل لحضور المراسم مجددا بلا كمامة، رد بولسونارو: "أصِل كما أرغب وفي أي وقت أرغب. أهتم بحياتي بنفسي".

ومباشرة بعد ذلك، نزع بولسونارو الكمامة السوداء التي كان يضعها وقال: "يمكنكم الآن بث ذلك على جورنال ناسيونال (نشرة أخبار غلوبو الليلية الشهيرة). لن أضع كمامة في غواراتشينغيتا. هل أنت راضٍ الآن؟".

وإذا كان الرئيس البرازيلي غاضب من السؤال عن التزامه بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، فعلى النقيض منه نظيره الفلبيني، الذي بدا غاضبا من رفض شعبه تلقي لقاح ضد الفيروس، ففي تصريح خلال إحاطة أسبوعية، حذر الرئيس المثير دوتيرتي الأشخاص الذين يرفضون التطعيم من إمكانية تعرضهم للاحتجاز.

دوتيرتي ذهب إلى أكثر من ذلك بحسب ما نشرت صحيفة "إنكوايرر" اليوم الثلاثاء، ونقلته "روسيا اليوم"، قائلا في مخاطبة الممتنعين عن التطعيم: "إذا أنت لا تريد التطعيم، سأحتجزك وأقوم بتطعيمك.. أنتم آفات، فيما نحن نعاني بالفعل، تزيدون أنتم الوضع سوءا".



وأضاف دوتيرتي: "إذا لم يتم تطعيمكم، غادروا الفلبين. اذهبوا إلى الهند أو إلى مكان ما في أمريكا، ولكن طالما أنتم هنا وتعتبرون حاملين محتملين للفيروس، قوموا بتطعيم أنفسكم".

الرئيس الفلبيني رفع من لهجته ضد الرافضين قائلا: "الأشخاص الذين لا يرغبون في التطعيم أغبياء. هم في حقيقة الأمر حاملين للفيروس، يمكنهم السفر من مكان إلى آخر ينقلون الفيروس ويتسببون في عدوى الآخرين... أنتم يا من ترفضون التطعيم سأعطيكم لقاح الخنازير، الإيفرمكتين. سيقتل بالفعل الفيروس بما في ذلك أنتم".

وأصبح من المألوف في البرازيل والفلبين حدة خطاب الرئيسين، فبولسونارو هو صاحب التصريح الشهير العام الماضي حول التحذير من اللقاح، حين قال إنه قد ينبت للمرأة لحية، أو يحول شخصا إلى تمساح.

وكان دوتيرتي وللمفارقة قد أمر الشرطة بتوقيف من لا يرتدون الكمامة بشكل صحيح، لكن تصريحه الأشهر، هو أمر رجال الجمارك بقتل مهربي المخدرات فورا ودون محاكمة.