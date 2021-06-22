في صراعات 2020.. الأمم المتحدة تكشف حصيلة تجنيد وقتلى الأطفال

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

قالت الأمم المتحدة الإثنين، إن أكثر من 8500 طفل تم تجنيدهم في صراعات عام 2020، وإن نحو 2700 طفل آخرين قُتلوا في تلك الصراعات.



ويتناول التقرير السنوي الذي يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة، عدد قتلى ومصابي الأطفال والانتهاكات الجنسية التي تستهدفهم واحتجازهم أو تجنيدهم ومنع المساعدات عنهم واستهداف المدارس والمستشفيات.

وتحقق التقرير من انتهاكات تم ارتكابها ضد 19379 طفلا في 21 صراعا، وتم ارتكاب معظم الانتهاكات في عام 2020 بدول: الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن.

وتحقق التقرير أيضاً من تجنيد 8521 طفلا في العام الماضي، في حين قُتل 2674 آخرون وأصيب 5748 في الحروب المختلفة.

ويتضمن التقرير أيضا قائمة سوداء، القصد منها أن تكون قائمة عار لأطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تطبيق إجراءات حماية الأطفال.