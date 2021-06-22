شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعارض إدراج الحاجز المرجاني لـ «قائمة الخطر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء بإدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمة مواقع التراث العالمي "المعرضة للخطر" بسبب تأثير تغير المناخ، وهو مقترح قالت أستراليا إنها تعارضه بشدة، فيما سيُنظر في التوصية خلال اجتماع للجنة في الصين الشهر المقبل.

ويضعف المقترح من الحجة التي تدفع بها أستراليا، بأنها تتعامل مع قضية تغير المناخ بجدية، كما أن له تداعيات كبيرة على مقصد سياحي رئيسي يعمل به الآلاف.

وقالت وزيرة البيئة الأسترالية سوزان لي، إن كانبيرا مصدومة من القرار، بعد أن وصلتها تأكيدات بأنه لن يتم النظر في المقترح قبل يوليو تموز.

وذكرت لي للصحفيين في كانبيرا "عندما لا يتم اتباع الإجراءات، عندما يتم تغيير العملية بالكامل قبل خمس دقائق من تسليم مشروع القرار... ما الذي يمكنك استنتاجه غير أنها خطوة سياسية؟، مؤكدة أن أستراليا ستقدم طعنا على المقترح، وأنها ووزيرة الخارجية تحدثتا مع أودري أزولاي المديرة العامة ليونسكو.