شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات جديدة على المجلس العسكري في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيانات اقتصادية تابعة للمجلس العسكري في ميانمار.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له أمس أن العقوبات تشمل شركة للأخشاب، ومؤسسة للؤلؤ، ومجلس إدارة الدولة، إضافة إلى استمرار تعليق ترويج التجارة في ميانمار، مبينًا أن العقوبات ستحد من قدرة المجلس العسكري على الاستفادة من الأخشاب واللؤلؤ، وهما مصدران رئيسيان لإيرادات نظام ميانمار.

وأوضحت الرئاسة البريطانية، أن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة إلى المجلس العسكري في ميانمار مفادها، أن المملكة المتحدة لن تسمح بالدعم المالي الذي يدعم النظام العسكري.