شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ‭25‬ إصابة بكورونا بينهم حالتين محليتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 25 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الاثنين ارتفاعا من 17 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، باستثناء حالتين رُصدتا في إقليم جوانجدونج بجنوب شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة، التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 مقارنة مع 19 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91629 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.