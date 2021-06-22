الأرجنتين في دور الثمانية لكوبا أمريكا بالفوز على باراجواي

وهذا الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين بنتيجة 1-صفر في البطولة، كما أنها بقيت للمباراة الـ 16 على التوالي دون خسارة منذ الهزيمة في قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، وأربع نقاط عن باراجواي، وست نقاط عن أوروجواي. وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية.

وقال جيرمان بيتسيلا، مدافع الأرجنتين :لقد تأهلنا لكن يجب علينا مواصلة التحسن. ظهرنا بقوة في الشوط الأول، لكن شراستنا لم تكن بنفس المستوى في الشوط الثاني، لكن لم يصنع المنافس الكثير من الفرص".