تركيا.. زلزالان متتاليان يضربان السواحل الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزالان متتاليان، فجر الثلاثاء، السواحل الغربية لتركيا، بقوة 5.3، و3.4 درجات على مقياس ريختر.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني.

ووفق البيان ضرب الزلزال الأول وبلغت قوته 5.3 درجات، بحر "إيجه" قبالة سواحل قضاء "داتشا" التابع لولاية موجلا (غرب)، في تمام الساعة 01.14 بالتوقيت المحلي (22.14 الإثنين/بتوقيت غرينتش).

وجاء مركز الهزة التي شعرت بها العديد من الأقضية القريبة، على بعد 41.8 كم من قضاء "داتشا"، وعلى عمق 11.4 كم.

وبعد الهزة الأولى بسبع دقائق فقط وقعت هزة أخرى بقوة 3.4 درجات، ببحر "أيجه" أيضًا، وقبالة القضاء المذكور، وذلك في تمام الساعة 01.21 بالتوقيت المحلي.

وجاء مركز الزلزال الثاني على بعد 46.08 كم من قضاء "داتشا"، وعلى عمق 7.10 كم.

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزتين.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخرا، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.