قتلى في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 4 وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بين القوات الحكومية والقوات الانفصالية الموالية لروسيا بأوكرانيا.



وتبادلت الحكومة والقوات الانفصالية الموالية لروسيا اللوم حول الطرف الذي انتهك وقف إطلاق النار.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن القوات الانفصالية قالت إنها تكبدت 4 قتلى و5 إصابات شمال غربي معقل المتمردين فى دونيتسك بعد أن فتحت القوات الحكومية النار عليها.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني إن الانفصاليين انتهكوا وقف إطلاق النار في البداية عندما نشروا قذائف هاون ونيران مضادة للدبابات قرب كراسنوهوريفكا.

وكان من المستحيل التحقق بشكل مستقل من أي نسخة من القصة هي الأقرب إلى الحقيقة.

وتسيطر القوات الموالية لروسيا على منطقتي دونيتسك ولوهانسك على طول الحدود الروسية الأوكرانية منذ عام 2014.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، أسفر النزاع المستمر عن مقتل 13 ألف شخص، ولقي 90 شخصا، بمن فيهم مدنيون، حتفهم هذا العام.

وتبادل الجيش الأوكراني والجماعات الانفصالية في دونيتسك الاتهامات فيما يتعلق بانتهاك وقف إطلاق النار جديد،دخل حيز التنفيذ يوليو/نموز 2020.

وتصاعدت التوترات بين أوكرانيا وروسيا في الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار، حيث دعت القيادة الأوكرانية إلى مراجعة اتفاقية وقف إطلاق النار الرئيسية، الموقعة في مينسك في عام 2015 .