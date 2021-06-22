البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه خطط للقاء القادة الإيرانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه خطط للقاء القادة الإيرانيين، وواشنطن ليس لديها حالياً علاقات دبلوماسية مع إيران، ولا تخطط لذلك.



وتأتي تصريحات البيت الأبيض بعد تصريحات للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، أكد خلالها أنه لا يريد لقاء بايدن، و"السياسة الخارجية للحكومة الجديدة لا تبدأ من الاتفاق النووي، أو تختتم طريقها منه".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي : إن "من يتخذ القرار في إيران هو المرشد الأعلى وليس الرئيس، مؤكدة أن هذا هو الواقع حالياً ومرجحة أنه سيكون كذلك مستقبلاً."

وتابعت، ليس لدينا حالياً علاقات دبلوماسية مع إيران وليس لدينا خطة لذلك، كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط للاجتماع مع زعماء إيرانيين .

وتابع: "نتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المحادثات النووية الإيرانية"، وليس لدينا جدول زمني للوصول إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي في محادثات فيينا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الإيراني الجديد سيُحاسب على أي انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة أن إيران ليست لاعبًا دوليا جيدا في العديد من القضايا .

ودعا البيت الأبيض السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين واحترام حقوق الإنسان.