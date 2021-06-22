زعيم المعارضة التركية يشن هجوماً حاداً على أردوغان: الشعب منزعج منك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، منع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاستماع إلى الموسقى أو عزفها بعد منتصف الليل، قائلًا «إذا تتحدث عن الانزعاج وعدم الراحة، فإن الشعب منزعج منك».



وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «الحظر هو أيدلوجيتهم منذ البداية، يا أردوغان، إذا تتحدث عن الانزعاج وعدم الراحة، فإن الشعب منزعج منك. ماذا ستفعل؟ إذا هناك أي شيء آخر بعقلك للهروب من الانتخابات فأخبرني به».

وأوضح في تغريدة أخرى، أن الموالين لأردوغان يتحدثون في أي موضوع كما يحلو لهم، دون قيود على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، قد أعلن خلال كلمته مساء امس عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عن فرض حظر على سماع الموسيقى أو عزفها بعد منتصف الليل.