كورونا في 24 ساعة.. انخفاض جديد وظهور طفرة جديدة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين

انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين عن خروج 440 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206053 حتى اليوم.، خروج

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