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جرائم أردوغان.. المرصد السوري يكشف عن حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التركية للسيادة السورية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

في حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التركية للسيادة السورية، قصفت قوات أنقرة مجددا، مناطق في ريف حلب الشمالي يقطنها الأكراد.

 

ووفق ما رصده نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية في المنطقة هناك.

 

واستهدفت المدفعية التركية مناطق في قريتي سموقة ومنغ شمالي حلب,

 

وكان المرصد السوري أفاد بتعرض مواقع عند أطراف مدينة تل رفعت وقرية عين دقنة؛ الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، لقصف مدفعي مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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