اخبار العالم

سادات بكر يؤكد استعداده لنشر فيديو جديد يفضح فيه فساد الحكومة التركية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سادات بكر يؤكد استعداده لنشر فيديو جديد يفضح فيه فساد الحكومة التركية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أكد زعيم المافيا التركية، سادات بكر، استعداده لنشر فيديو جديد مدته 8 دقائق، على «يوتيوب»، يفضح فيه فساد الحكومة التركية، بموافقة سلطات البلد الذي يعيش فيه حاليًا.

 

وقال في تغريدة على «تويتر»: «أصدقائي الأعزاء نتيجة لقائي مع مسئولي الأمن في البلد الذي أقيم فيه، اتفقنا على نشر مقطع فيديو مدته من 7 إلى 8 دقائق، لتوضيح بعض النقاط، أتمنى أن أنشر الفيديو اليوم».

 

وأعلن بكر، عدم تمكنه من تصوير مقاطع فيديو جديدة، إذ وصلته معلومات بأنه مستهدف بالاغتيال.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا