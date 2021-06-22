سادات بكر يؤكد استعداده لنشر فيديو جديد يفضح فيه فساد الحكومة التركية

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أكد زعيم المافيا التركية، سادات بكر، استعداده لنشر فيديو جديد مدته 8 دقائق، على «يوتيوب»، يفضح فيه فساد الحكومة التركية، بموافقة سلطات البلد الذي يعيش فيه حاليًا.



وقال في تغريدة على «تويتر»: «أصدقائي الأعزاء نتيجة لقائي مع مسئولي الأمن في البلد الذي أقيم فيه، اتفقنا على نشر مقطع فيديو مدته من 7 إلى 8 دقائق، لتوضيح بعض النقاط، أتمنى أن أنشر الفيديو اليوم».

وأعلن بكر، عدم تمكنه من تصوير مقاطع فيديو جديدة، إذ وصلته معلومات بأنه مستهدف بالاغتيال.