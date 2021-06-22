علي باباجان يؤكد أن حزبه ضد إغلاق الأحزاب السياسية في تركيا.. وينتقد نظام أردوغان

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، أن حزبه ضد إغلاق الأحزاب السياسية في تركيا، وذلك في أعقاب تصديق المحكمة الدستورية، على قبول لائحة الاتهام لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، قال باباجان ردًا على سؤال مقدمي راديو «الشعب» إليف دوغان وسافاش كريم أوغلو، حول قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، «نحن ضد إغلاق الأحزاب السياسية، ونعتقد أن مديري وأعضاء الحزب يجب أن يخضعوا دائمًا للمساءلة أمام القانون». مضيفًا، «لكن لسوء الحظ، نرى أن القضايا السياسية دائمًا ما تكون تحت تأثير الحكومة ورئيس الحكومة، ودائمًا ما ينتظر القضاء باستمرار الإشارة، حيث أن الجريمة شخصية تتعلق بالأفراد».

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا في تركيا، صدقت الاثنين، على قبول لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ذي الأغلبية الكردية.

وقال موقع «تي 24»، إن المحكمة الدستورية صدقت رسميًا على قبول الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام بالمحكمة العليا، بكير شاهين، لإغلاق حزب الشعوب الديموقراطي التركي المعارض ذي الأغلبية الكردية.