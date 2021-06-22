المعارضة التركية  تكشف أضرار "قناة إسطنبول".. وتوجه انتقادات شديدة لأردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، من الاستثمار في مشروع قناة إسطنبول الذي يصر النظام على تنفيذه رغم أضراره.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إمام أوغلو، المنتمي للشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية خلال مشاركته بفعالية لحزبه، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وطالب المعارض المذكور "كل من يفكر في استثمار أمواله في المشروع بإعادة التفكير مرة أخرى"، مضيفًا: "أقترح على كل عقل ينوي المشاركة في القيام بهذا العمل، أن يجلس ويفكر ألف مرة لأنه بعد عامين، لن يتعامل معهم أحد باسم الوطن، قانونيًا أو وجدانيًا".

وأضاف إمام أوغلو: "لا أرى أي جدوى لهذا المشروع، سوى جني المال على حساب البيئة وصحة المواطنين، هذه المدينة التي تعاني في الأساس من مشاكل ضخمة كالتلوث، والفقر، والتضخم".

وسبق أن وصف إمام أوغلو المشروع بأنه "خيانة لإسطنبول" و"مشروع اغتيال" ويعد بأنَّ "16 مليون مواطن سيعارضون" .

بدوره، قال علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، إن بلاده يمكن أن تتجنب أزمات المزارعين والقطاع الزراعي، إذا ما وجهت الحكومة، أموال الشعب لحلها، بدلًا من توجيهها لقناة إسطنبول.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، في تصريحات صحفية، أن "من صوتوا لحزب العدالة والتنمية، أصيبوا باليأس مما آلت إليه الأمور من تراجع على كافة الأصعدة، في وقت بات فيه الساسة يعملون مع زعماء المافيا".

وأشار أنه "من أبرز مؤشرات هذا التراجع عودة الدخل القومي لما كان عليه قبل 14 عامًا؛ وهذا بالطبع مرده إلى سوء إدارة البلاد".

وأكد أن "كل البلاد تتطور إلا تركيا فهي تنزلق نحو الأسوأ"، متابعًا "ولا شك أن ثراء الدولة لا يعني إثراء عدة أشخاص فقط".