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مجدداً.. زعيم المافيا التركية يعود لفضح فساد حكومة أردوغان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد زعيم المافيا التركية، سادات بكر، استعداده لنشر فيديو جديد مدته 8 دقائق، على «يوتيوب»، يفضح فيه فساد الحكومة التركية، بموافقة سلطات البلد الذي يعيش فيه حاليًا.

 

وقال في تغريدة على «تويتر»: «أصدقائي الأعزاء نتيجة لقائي مع مسئولي الأمن في البلد الذي أقيم فيه، اتفقنا على نشر مقطع فيديو مدته من 7 إلى 8 دقائق، لتوضيح بعض النقاط، أتمنى أن أنشر الفيديو اليوم».

 

وأعلن بكر، عدم تمكنه من تصوير مقاطع فيديو جديدة، إذ وصلته معلومات بأنه مستهدف بالاغتيال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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