إعلامي بتركيا يهاجم وزير الداخلية ببلاده وينتقد النظام بسبب تزايد حالات الانتحار بين أفراد الشرطة

هاجم الإعلامي التركي ومقدم البرامج، فاتح برتقال، وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بسبب تزايد حالات الانتحار بين أفراد الشرطة.

وقال برتقال على «تويتر»: «20 ظابطًا ينهون حياتهم في شهر واحد! يمكنني أن أتفهم أنك لا تقدم إجابات مرضية بشأن ادعاءات زعيم المافيا التركية، سادات بكر، لكن موظفيك يقتلون أنفسهم وأنت لا تتحدث عن ذلك؟! لا يمكنني أن أفهم ذلك»، مضيفًا: «لماذا هؤلاء الناس غير سعداء وينهون حياتهم؟!».

وتتزايد حالات انتحار عناصر الشرطة التركية في الفترة الأخيرة، فيما قدم نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال، اقتراحًا إلى البرلمان التركي للتحقيق في حالات انتحار رجال الشرطة التركية.