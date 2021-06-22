محمد الفلاح - احتفالات أنصار رئيسي تشعل حريقا بشركة نفط جنوبي إيران

الثلاثاء 22 يونيو 2021

أفادت مواقع اخبارية إيرانية، الثلاثاء، باندلاع حريق ضخم في شركة النفط بمدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان جنوبي البلاد، بسبب احتفالات أنصار إبراهيم رئيسي.



وذكر موقع "آوا تودي" الإيراني أن الحريق نشب في شركة النفط بمدنية الأهواز، بسبب إطلاق مفرقعات لأنصار الرئيس الايراني المنتخب إبراهيم رئيسي.

ولم يكشف الموقع أو وسائل الإعلام الحكومية عن حجم الأضرار والخسائر جراء هذا الحريق، حتى الآن.

ومنذ السبت الماضي، لا تزال المدن الايرانية تشهد احتفالات ينظمها اتباع التيار المتشدد بمناسبة فوز رئيسي بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة.

وفاز رئيسي بعد حصوله على قرابة 18 مليون صوت، في انتخابات لم ترتفع نسبة المشاركة فيها الى 50% وسط مقاطعة داخلية وخارجية.