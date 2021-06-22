عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: لدينا حضور وقدرات عالية في الشرق الأوسط

الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365

في اجتماع تناول الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي في البنتاجون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، بحضور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.



وشددت وزارة الدفاع الأمريكية، بعد اللقاء الذي جرى، الاثنين، على التزامها بالعلاقات المتينة مع إسرائيل.

كما أكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، أن الولايات المتحدة لديها حضور وقدرات عالية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مسألة تحريك القوات من منطقة لأخرى أمر اعتيادي، وذلك في إشارة منه إلى سحب بطاريات الباتريوت الثماني من بعض دول الشرق الأوسط والمقرر حدوثه قريباً.

كذلك بحثت الأطراف أيضا تطوير حزب الله اللبناني للأسلحة والصواريخ.

انسحاب في موعده

في سياق متصل، أعلن كيربي أن انسحاب بلاده من أفغانستان مستمر وفي موعده.

وأشار إلى أن مستوى العنف مرتفع في تلك البلاد، كاشفاً عن نية لتغير الأسلوب لو رأت أمريكا ضرورة ذلك.

الجدير ذكره أن القائد البحري جيسي ماكنولتي، المسؤولة الكبيرة في البنتاجون كان أكدت في تصريحات صحفية، قبل أيام، بأن سحب بطاريات الباتريوت الثماني من بعض دول الشرق الأوسط سيتم في الصيف، وأن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع الدول المضيفة.

قدرات عالية

وأضافت أن الولايات المتحدة تحافظ على قدرات عالية في المنطقة تتناسب مع حجم التهديدات والتغييرات، وسحب بعض القدرات لن يؤثّر على المصالح الأمنية للولايات المتحدة، وفق تعبيرها.

وتشمل عملية الانسحاب إعادة انتشار مئات الجنود الذين هم أعضاء في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة.

فيما تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأمريكي لانسحاب كامل من أفغانستان بحلول الصيف الحالي وبعد أن خفضت الولايات المتحدة في الخريف الماضي قواتها في العراق بمقدار النصف - أو 2500 جندي – حيث ترى واشنطن أن القوات العراقية يمكنها تأمين البلاد.