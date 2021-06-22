الإمارات: استمرار هجمات «الحوثي» الإرهابية تحدٍّ سافر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة من دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة «الحوثي» يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعتبر تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت، مساء أمس الأول، مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات «الحوثي» تجاه خميس مشيط. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح التحالف أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً في الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وشدد على أن تصعيد الميليشيات يعكس رفضها للحل السياسي.

من جانبها، أدانت مملكة البحرين بشدة مواصلة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران، إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكدت البحرين، في بيان لوزارة خارجيتها أمس، موقفها المتضامن مع المملكة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشادت بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.