بوركينا فاسو: مقتل 11 إرهابيا شرقي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش بوركينا فاسو الإثنين، القضاء على 11 إرهابيا وتدمير 3 قواعد "إرهابية" بين 14 و16 يونيو/حزيران، وذلك خلال عملية شرقي البلاد.

وقالت قيادة الأركان في الجيش البوركيني، في بيان إنّه في الفترة من 14 إلى 16 يونيو/حزيران "نفّذت وحدات من القوات المسلّحة عملية لتفكيك القواعد الإرهابية بناء على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أنّ "العملية شهدت اشتباكاً جوياً-برّياً".



وأضاف أنّه بين 17 و18 يونيو/حزيران، تم اكتشاف وتدمير ثلاث عبوات ناسفة في ثلاث مناطق أخرى في القطاع الشرقي.

وكان الجيش أعلن "تحييد عشرة إرهابيين" خلال عمليات تمشيط أجراها بين 7 و13 يونيو/حزيران، إثر المجزرة التي نفذها إرهابيون مفترضون في قرية صلحان شمال شرقي بوركينا فاسو.

وليل 4-5 يونيو/حزيران، قُتل ما لا يقل عن 132 شخصا وفق الحكومة و160 وفق مصادر محلية، في الهجوم على قرية صلحان قرب الحدود مع مالي والنيجر.

والهجوم على صلحان هو الأكثر دموية منذ بدء التمرد الإرهابي في بوركينا فاسو، قبل 6 سنوات والذي خلّف أكثر من 1400 قتيل وأجبر مليون شخص على النزوح.

وتواجه الدولة الفقيرة في منطقة الساحل منذ عام 2015 هجمات متكررة ودامية بشكل متزايد تشنّها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.