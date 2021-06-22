 20 إصابة.. حصيلة الاعتداء على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 20 فلسطينيا على الأقل في اعتداء نفذه مستوطنون وعناصر شرطة إسرائيلية على السكان بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365”، فجر الثلاثاء إن طواقمه "تعاملت مع 20 إصابة خلال اعتداء قوات الشرطة على مواطنين بحي الشيخ جراح".

وأضاف أن 3 إصابات نتجت عن رش غاز الفلفل و13 إصابة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابتين اعتداء بالضرب نقل للمستشفى منهم إصابة لمسن إصابته بالرأس.



وأشار إلى أن مستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية برش سيارة إسعاف أخرى بشكل مباشر بالمياه العادمة.



وقال شهود عيان لـ"الخليج 365"، إن الأحداث بدأت بعد أن حاول عدد من المستوطنين مهاجمة منزل أحد الأهالي في حي الشيخ جراح.



وأضاف شهود العيان إلى أنه "عندما تصدى أهالي الحي لهذه المحاولة، تشارك المستوطنون والشرطة في مهاجمتهم".



وأبرزت مشاهد فيديو مجموعة من المستوطنين وهم يهاجمون ممتلكات فلسطينية.



وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين.



وكانت الأحداث في الشيخ جراح فجرت قبل نحو الشهرين الأحداث بالقدس وغزة قبل التهدئة نهاية الشهر الماضي.



ويهدد الإخلاء 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين.



وكانت الدول العربية والغربية طالبت إسرائيل بالتراجع عن إخلاء العائلات من المنازل التي تقيم فيها منذ العام 1956.