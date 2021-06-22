شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يغتال قياداته ويتهم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت ابنة القيادي والوزير الحوثي حسن زيد أن والدها اغتيل على يد الميليشيا الحوثية في حين كانت الميليشيا أعلنت أنه توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت ابنته سكينة حسن، إن قيادات في الميليشيا التابعة لإيران وراء اغتياله في أكتوبر الماضي وسط العاصمة صنعاء، وأشارت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، إلى أن زيد تلقى قبل تصفيته رسائل تهديد، ما زالت تصل إلى أسرته حتى الآن.

ونشرت ابنة القيادي القتيل، إحدى الرسائل وقالت إنها وصلت إلى شقيقها متضمنة اعتراف مشرف ثقافي حوثي بتنفيذ حكم الإعدام بحق والدها، وتضمنت تكفيرا لوالدها باتهامه بأنه أبطل حكما من أحكام الله، يخول الميليشيا قتله.

وتابعت: «الرسالة إقرار من أحد الملتصقين بالحوثيين بأنه أصدر حكم الإعدام على أبي، الرسالة ضمن عشرات الرسائل التي تتضمن تهديدات والتي تصل لأخي منذ شهور من هذا الشخص نفسه».