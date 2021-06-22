شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي يؤكد محورية الدور السعودي والمصري عربيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أمس الإثنين، محورية الدور السعودي والمصري في دعم القضايا العربية، على أسس وثوابت السياسة الراسخة، التي ترتكز على البناء وصوت الحكمة والعقل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال العسومي خلال محاضرة نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي: إن القضية اليمنية تتصدر أولويات البرلمان العربي، انطلاقًا من دوره في دعم واستقرار ووحدة اليمن، مُحذّرًا من استمرار التدخلات الإيرانية التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لليمن وتهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني من مخاطر استمرار التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وفي الشأن اليمني بشكل خاص.