شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض ينفي نية بايدن الاجتماع برئيس نظام «الملالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض ليل الإثنين: إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي للقاء بين الرئيس جو بايدن والرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي المعروف بـ«السفاح».

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن الوضع لم يتغير فيه شيء لأن الزعيم الإيراني علي خامنئي هو صانع القرار الأساسي في طهران.

وأضافت للصحفيين «ليست لدينا حاليا أي علاقات دبلوماسية مع إيران ولا أي خطط للقاء على مستوى الزعماء». وتابعت «نرى أن صانع القرار هنا هو الزعيم الأعلى».

وذكرت أن المفاوضين اختتموا جولة سادسة من المحادثات حول كيفية عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقالت ساكي: إن البيت الأبيض يتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المحادثات لكن لا يمكنه التكهن بموعد التوصل لاتفاق أو ما إذا كانت هذه الفرضية قائمة بالأساس.

وفي إيران، وصف الرئيس السابق محمد خاتمي، عدم مشاركة أكثر من 50 في المائة من الناخبين الذين لديهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية الإيرانية بأنه «غير مسبوق»، قائلاً إن «وجود نسبة عالية من الأصوات الباطلة في الانتخابات علامة على إحباط الشعب ويأسه وابتعاده عن النظام».