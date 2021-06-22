شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات» تحمل عون المسؤولية عن مأساة اللبنانيين.. وتتهم باسيل بإسقاط الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشيل عون بالتسبب بمأساة اللبنانيين، وقال في بيان أمس: «إنها لمأساة يتسبب بها رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بتركهما الناس معلقين بين السماء والأرض، لا يعرفون ماذا يحدث أو ماذا سيكون غدهم. هم لا يعرفون إذا كان البنزين مؤمنا والمازوت متوفرا أم لا؟ ولا يعرفون ما مصير الأدوية التي هم بحاجة إليها وما إذا كانت مؤمنة أم غير موجودة؟ ولا يعرفون ما مصير حياتهم في حال احتاجوا إلى عملية جراحية وهل ستتأمن المستلزمات الطبية التي هم بحاجة إليها في هذه العملية أم لا؟ ولا يعرف مرضى غسيل الكلى ما مصيرهم في اليوم التالي إذا لم تتأمن المستلزمات المطلوبة؟

«الدعم للمحظيين»

أضاف جعجع في البيان: فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال، إما أن تتدبرا أمركما في توفير الموازنات اللازمة للاستمرار بالدعم، طبعا من خارج الاحتياطي الإلزامي وبعد ترشيده وحصره فقط بالعائلات المحتاجة، وإما عليكما صراحة وجهارًا رفع الدعم لكي يعرف اللبنانيون ماذا عليهم أن يفعلوا. وختم: «إن الدعم في الوقت الحاضر موجود نظريا ولأناس وأناس وبشكل عشوائي وينذر يوميا بالأسوأ مع بداية فقدان أمور عديدة من السوق، فهل هذا هو الدعم المطلوب أم مزيد من تضييع لما تبقى من أموال اللبنانيين من خلال التهريب إلى سوريا وإلى جيوب بعض المحظيين من كبار التجار والمستوردين؟»، فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال، عليكما اتخاذ قرار سريع وفوري لأن التاريخ سيحاسبكما.

القوات ترد

وصف النائب عن حزب القوات اللبنانية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالطفيلي في أقوى رد على صهر الرئيس اللبناني بعد تصريحات ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وقال المكتب الإعلامي للنائب سيزار المعلوف إن «حقوق المسيحيين لا تُحصّل بالطائفية، بل بالدولة التي سقطت على أياديكم. لا بل على يد رئيس تياركم. ذلك الطُفيلي الذي يتغذّى على دماء الوحدة الوطنية».

وأضاف في البيان أمس: «جَرّبناكم بالكهرباء، فأعطيتمونا البواخر والفساد والعتمة، جَرّبناكم عندما أعطيناكم الرئاسة في 18 يناير، فأعطيتمونا جهنّم، جَرّبناكم بالإبراء المستحيل، فأعطيتمونا بلدًا بلا قضاء».

وأضاف: «ماذا عن مصير المسيحيين فيما لو جَرّبناكم بتحصيل حقوقهم؟ أليس فتنويا من تسبب بخلاف مسيحي - مسيحي، ودرزي - درزي، ويسعى اليوم لخلاف شيعي- شيعي وسني - سني؟».

إجهاض المبادرة

وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من تصريحات أطلقها الأحد، أجهض مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية، وأثبت لجميع القوى السياسية اللبنانية وللمجتمعين العربي والدولي أن من يعرقل عملية تأليف الحكومة منذ أشهر هو التيار «الوطني الحر»، فباسيل اعترف بأن ما طرحه بري لا يرقى إلى مستوى «مبادرة»، وهذا يعني بحسب مراقبين لـ«اليوم» أن «كل المساعي التي قام بها بري طوال الفترة الماضية لم يكترث إليها الفريق العوني، ولم تكن سوى فصل جديد من فصول مضيعة الوقت التي يمتهنها التيار العوني جيدا، كرمى عيون «حزب الله» وأمينه العام حسن نصرالله» التي رمى كرة الحكومة في ملعبه وهو يدرك تماما أن الحزب لا يريد حكومة بل لا يريد دولة لبنانية وأنه يبحث عن الفراغ ليهمين على القرار وسيادة لبنان وهذا بالضبط ما قدمه باسيل لحزب الله عندما سلم أمره إلى زعيم الميليشيا حسن نصرالله بالقول «اقبل ما تقبل به»، إلا أن السؤال يكمن الآن: هل سيستمر الرئيس المكلف سعد الحريري في مساعي التأليف أو سيعتذر؟ وما مصير الحكومة الآن؟

تضليل للرأي العام

ويلفت المراقبون إلى أن رفض باسيل صيغة الـ24 وزيرًا لأنها مثالثة مقنّعة واعتبار أن بري والحريري، حاولا الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية في التشكيل وعلى دور المسيحيين في التأليف، عبر الانتقال من مناصفة في توزيع الوزراء واختيارهم بين المسلمين والمسيحيين، إلى مثالثة، بحيث يكون هناك 8 وزراء للمسيحيين و16 يختارهم المسلمون أي السنّة والشيعة، ما هو إلا «تزوير للحقائق وتضليل للرأي العام، لأن الجميع يعلم أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق مسعى بري الذي كان يقوم على حكومة من 24، وأن الحريري ارتضى التراجع عن تمسكه بصيغة الـ18، على أساس أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يناسبه أكثر هذا الرقم».