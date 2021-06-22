شكرا لقرائتكم خبر عن انعدام الأمن يدفع الصين بعيدا عن أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءل موقع «تشاينا أفريكا بروجيكت» عما إذا كان تزايد انعدام الأمن في أفريقيا إلى دفع الصين بعيدًا؟

وبحسب مقال لـ «إيريك أولاندر»، فإن فكرة الصينيين يريدون استعمار أفريقيا وأنهم يريدون غزو القارة باستخدام مزيج من مصائد الديون والتبعية التجارية والهجرة، من بين أكثر الأفكار الرائجة اليوم.

وتابع يقول: إلا أنني أفهم تمامًا من أين يأتي هذا القلق بالنظر إلى التعاملات العنيفة والمؤلمة في الماضي مع القوى الأجنبية، لا سيما أنه لم يمض وقت طويلة على الفترة التي كان خلالها الاستعمار الفعلي حقيقة واقعة، وحتى بعد التحرر، بقيت القوى العظمى تدور حولها لعقود لمزيد من نهب موارد أفريقيا.

وأردف: إن أكبر مشكلة تواجه أفريقيا اليوم فيما يتعلق بالصين ليست أن الصينيين سيتولون زمام الأمور، لأنه لا يوجد دليل يشير إلى حدوث ذلك بالفعل، بدلاً من ذلك، يجب أن يشعر الناس بالقلق أكثر من أن الصينيين قد يشعرون بالملل، ويجدون أن الانخراط في المنطقة صعب للغاية، ومكلف فيما يتعلق بالقيام بأعمال تجارية.

ومضى يقول: يكمن الخطر في أنهم قد يقررون في النهاية أن الأمر لا يستحق كل هذا العناء ويقومون بالمغادرة.

ولفت إلى وجود مؤشرات قوية تشير إلى أن هذه العملية جارية بالفعل.

وأضاف: لقد مرت شهور، وربما أكثر من عام، منذ أن رأينا إعلانًا واحدًا من قبل بنك سياسة صيني حول صفقة تمويل جديدة في أفريقيا.

في الواقع، لا أستطيع حتى أن أتذكر آخر مرة رأيت فيها صفقة تضمنت إما بنك الصين أو بنك التنمية الصيني في أفريقيا، لم يعد يحدث بعد الآن.

وأردف: في هذا الأسبوع وحده، كان لدينا مؤشر آخر على أن التراجع في تمويل التنمية الصيني يلحق الضرر بأفريقيا بشدة عندما قال وزير النقل النيجيري روتيمي أمايتشي «إنه يتخلى عن الدائنين الصينيين لتمويل مشروع للسكك الحديدية»، تم إيقاف حنفية الأموال الصينية التي ضخت المليارات في تطوير البنية التحتية الأفريقية، لقد فهمت وزارات المالية الأفريقية الرسالة، عندما يتحدثون عن تمويل الديون اليوم، فهم إما يذهبون إلى أسواق السندات أو مؤسسات التنمية المالية ولا يذكرون الصين.

وبحسب الكاتب، فإن الحقيقة المؤلمة هي أن الصين لم تعد بحاجة حقًا إلى ما يتعين على أفريقيا تقديمه، على الأقل في أي مكان قريب مما كانت عليه قبل 10-15 عامًا عندما بدأوا التعامل مع القارة لأول مرة.

وتابع: 70 ٪ مما تشتريه الصين من أفريقيا عبارة عن مزيج من النفط والمعادن والأخشاب، وهي سلع يمكن أن توفرها الآن من بين عشرات بل مئات الدول على طول شبكة الحزام والطريق الواسعة، بالتأكيد، هناك عدد قليل من الموارد الإستراتيجية، مثل خام الحديد والكولتان والكوبالت، التي ما زالت الصين بحاجة إليها، ولكن هذا غير مهم إلى حد كبير في المخطط الأكبر للأمور.

وأضاف: الحقيقة هي أن أحجام التجارة في اتجاهين قد لا تتجاوز مرة أخرى مستوى 200 مليار دولار كما حدث في 2015.

لدى الصين الكثير من الخيارات اليوم بشأن مصدر السلع نفسها التي تشتريها من أفريقيا، غالبًا بتكلفة أقل، بالنظر إلى البنية التحتية غير الفعالة في القارة.