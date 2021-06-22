السودان.. 7 لجان جديدة لملاحقة فلول الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكلت السلطات السودانية، الإثنين، 7 لجان جديدة لتولي مهمة تفكيك نظام الإخوان المعزول بالعاصمة الخرطوم.

وأدت اللجان القسم أمام رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم حسن فضل الله، بحضور والي الخرطوم أيمن نمر وأعضاء لجنة تفكيك الإخوان المركزية، وأسند لها مهمة اجتثاث عناصر النظام المعزول في محليات العاصمة السبع: "أمدرمان، أمبدة، شرق النيل، الخرطوم، بحري، جبل أولياء".



وقال نائب رئيس لجنة تفكيك الإخوان وعضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان، إن العاصمة الخرطوم تعتبر "أم الفساد"، وقد حدثت كثير من التجاوزات خاصة في الأراضي وهي تحد ينتظر اللجان الجديدة.

وتعهد سليمان بعدم السماح لعناصر تنظيم الإخوان المعزول بممارسة أي نشاط سياسي أو قيادة عمل مضاد للحكومة الانتقالية.

ووجه بضرورة تفكيك فلول الإخوان الذين أشار إلى أنهم يريدون خنق الحكومة وعدم تقديم الخدمات، قائلا "لن نسمح بخنق الثورة".

من جانبه، أكد عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، أن نظام الإخوان الإرهابي لن يعود إلى السلطة مجددا مهما فعل، قائلا "وصولهم للحكم مجددا كعشم إبليس للجنة".

وتعهد صالح خلال كلمة بمراسم أداء القسم، بمواصلة تفكيك نظام الإخوان المعزول ومصادرة الأموال التي نهبها لصالح الدولة.

وتشكلت لجنة التفكيك وازالة التمكين العام الماضي بمقتضى الوثيقة الدستورية لتفكيك نظام الإخوان المعزول، واتخذت قرارات عديدة خلال الفترة الماضية كانت بمثابة الضربة القاضية لهذا التنظيم الإرهابي.