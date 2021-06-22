شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تُشدد على ضرورة الاتفاق حول سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

حث الاتحاد الأوروبي حكومة أديس أبابا على التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة، فيما شدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة مواصلة الضغط على الجانب الإثيوبي، من أجل استمرار العملية التفاوضية في ملف أزمة السد.

وأكد المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان، بيكا هافيستان، عزم الاتحاد مع الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي على مساعدة الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حلول وسط، تضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا.

كما شدد في تصريحات، أمس الاثنين، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، على أهمية التوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني للسد.

وشدد هافيستان على أهمية تبادل المعلومات الفنية حول مراحل ملء السد.

بدوره،شدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة مواصلة الضغط على الجانب الإثيوبي، من أجل استمرار العملية التفاوضية في ملف أزمة سد النهضة، انتهاء بالوصول إلى اتفاق عادل وملزم لجميع الأطراف، يضمن حقوقهم في الحياة والتنمية على حد سواء.

وقال أبو الغيط في تصريحات متلفزة، أمس الأول الأحد، إنه يجب على إثيوبيا مراعاة كل مظاهر القلق التي تلاحق دولتي المصب، مشيراً إلى أن المسائل ينبغي أن تتم في إطار الحوار والتشاور بين الدول الثلاث، لكن هذا الحوار أصبح يتطلب دوراً فاعلاً من قبل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن المجتمع الدولي لن يقبل بأي تطورات عنيفة، قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.