شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات.. وتراجع ملحوظ ببلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا على مستوى العالم إلى أربعة ملايين و19985، والإصابات أكثر من 178.35مليون، ولوحظ انخفاض الإصابات في روسيا وبلجيكا والهند التي بدأت حملة مجانية لتطعيم جميع البالغين ضد الفيروس، في وقت شددت إندونيسيا القيود مع تجاوز عدد الإصابات المليونين.

انخفاض في روسيا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد - 19) في روسيا انخفاضاً للمؤشرين خلال الساعات ال24 الماضية. وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 17378 إصابة جديدة، و440 حالة وفاة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و334 ألفاً و204 إصابات، وبلغ عدد الوفيات 129 ألفاً و801 حالة وفاة. وتقول هيئة الإحصاء الاتحادية، التي تُصدر بيانات منفصلة، إن نحو 270 ألفاً توفوا لأسباب مرتبطة بكوفيد-19 منذ إبريل/نيسان 2020 وحتى إبريل 2021.

تراجع بلجيكي

انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا إلى أقل من 500 حالة يومياً لأول مرة منذ أغسطس/ آب الماضي، وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن معهد، سيينسانو للصحة العامة التي نشرت أمس الاثنين. وتم في الفترة بين 11 و17 يونيو/ حزيران، الكشف عن 499 إصابة جديدة بالفيروس في المتوسط يومياً، بانخفاض قدره 4 - 5 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق. ومنذ بداية الوباء، تم تشخيص 415 079 1 حالة عدوى بالفيروس في بلجيكا، وبلغ مجموع الوفيات 136 25 حالة وفاة.

إندونيسيا تشدد القيود

قال إيرلانجا هارتارتو، وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي: إن بلاده ستشدد قيود التباعد الاجتماعي لأسبوعين اعتباراً من اليوم الثلاثاء في محاولة لاحتواء زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات مليوني حالة.

وإندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم؛ من حيث عدد السكان.

وأضاف هارتارتو في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن القيود ستطبق على «المناطق الحمراء» التي ارتفعت فيها الحالات بشكل حاد هذا الشهر، ومن بينها العاصمة جاكرتا. ويعني تشديد الإجراءات أن المكاتب والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق في تلك المناطق سيسمح لها بالعمل بربع طاقتها الاستيعابية فقط. وسيتم تعليق الأنشطة الدينية في دور العبادة بالمناطق الحمراء وإغلاق المزارات السياحية.

وستتمكن القطاعات الحيوية مثل الخدمات الأساسية من العمل بكامل طاقتها؛ لكن بتطبيق إجراءات سلامة صحية أكثر صرامة، بينما ستعمل المكاتب في المناطق غير المصنفة على أنها حمراء بنصف طاقتها.

وشهدت إندونيسيا زيادة حادة في حالات الإصابة بكورونا هذا الشهر، وسجلت أمس الاثنين 14536 حالة جديدة، في أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة ليصل إجمالي الإصابات لديها إلى مليونين و4445 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة 294 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 54956.

حملة تلقيح مجانية

سجلت الهند 1422 حالة وفاة و53256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 388135 حالة والإصابات 29935221 إصابة.

وبدأت الهند، أمس الاثنين، حملة مجانية لتلقيح جميع البالغين ضد فيروس كورونا؛ وذلك بعد أسابيع من انتقادات بأن الحملة التي اتسمت بالفوضى؛ أسهمت في نقص شديد في اللقاحات وتفاقم موجة ثانية قاتلة من الفيروس أودت بحياة مئات الآلاف في إبريل/ نيسان ومايو/أيار.

وتراجع رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الشهر عن سياسة تقوم الولايات بموجبها بشراء ما يلزمها من شركات الأدوية، وتنظم إلى جانب المستشفيات الخاصة عمليات التطعيم للسكان الذين تراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً.

وبينما أغلقت معظم الولايات مراكز التطعيم أمام الشباب؛ بسبب نقص اللقاحات، تحولت الأغلبية إلى المستشفيات الخاصة التي تتقاضى ما يراوح بين تسعة دولارات و24 دولاراً مقابل الجرعة الواحدة، واتسعت فجوة الإمدادات بين المناطق الحضرية والريفية.

وعلى الرغم من انخفاض الإصابات اليومية هذا الشهر، حذر الخبراء من موجة ثالثة محتملة مع تطعيم نحو خمسة في المئة فقط من جميع الأشخاص المؤهلين البالغ عددهم 950 مليوناً بجرعتي اللقاح.

ومع إقدام معظم المدن على رفع القيود المفروضة لمكافحة الجائحة، حذر الخبراء من أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد برنامج التطعيم الذي يجب أن يكون أسرع مما هو عليه بأربع مرات على الأقل.

(وكالات)