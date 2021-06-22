شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. رئاسة الوزراء تدعو إلى تشكيل حكومة تنهي الانقسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

دعت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أمس الاثنين، إلى تشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام، رافضة الاختباء خلف قنابل دخانية يرمي البعض من خلالها أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين «التعويم» و«التفعيل»، ودفعها لمخالفة ​الدستور،​ فيما شهدت البلاد وقفات مطلبية متفرقة، بما في ذلك قطع الطريق الدولي في نقطة المصنع الحدودية مع سوريا.

وأكد المكتب الإعلامي في ​رئاسة مجلس الوزراء​، أنه «لا يمكن لعاقل الاقتناع والتسليم بهذا العجز السياسي، وبانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين، وبتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة ولديها صلاحيات التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحادة، بحيث توقف مسلسل الانهيارات المتدحرجة في البلد والتي تسببت بها سياسات مالية خاطئة متراكمة على مدى عقود، ويعمقها اليوم الانقسام السياسي الحاد الذي منع ويمنع ​تشكيل الحكومة​ منذ أكثر من عشرة أشهر، ويتسبب بانهيار العملة الوطنية». وشدد في بيان، امس الاثنين، على أن «الأزمة الخطيرة التي بلغها البلد، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ، بعد أن كانت حسابات شخصية «غطت حقائق» وجمدت خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من سنة، وكان الشروع بتنفيذها وفّر على لبنان واللبنانيين الكثير من الخسائر»، مشيراً إلى أن «المفارقة أن بعض هذا العجز السياسي يحاول الاختباء خلف قنابل دخانية ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين «التعويم»، و«التفعيل»، ودفعها لمخالفة ​الدستور​». وشدد المكتب الإعلامي على أن الأولوية تبقى، دائماً وأبداً، لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر على كل المستويات. وأن تشكيل الحكومة هو مسؤولية وطنية، ويكتسب في ظل الظروف الراهنة صفة المهمة المقدسة التي يفترض أن يتجند لها جميع المعنيين، لأن التأخير في ولادة الحكومة العتيدة يشكل طعنة للوطن والمواطنين ويتسبب بهذا الانفلات المخطط في سعر صرف الدولار الأمريكي الذي هو أساس كل المشاكل بعد أن تضاعف سعره منذ استقالة الحكومة، وكذلك في فقدان ​الأدوية​ والمحروقات​ وفي تفاقم أزمات ​الكهرباء​ و​المستشفيات​.

في غضون ذلك، قطع عدد من الشبان الطريق الدولي عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديدية، احتجاجاً على القرار الصادر عن مديرية الجمارك في البقاع بمنع دخول السيارات اللبنانية التي لا تستوفي الشروط المطلوبة إلى سوريا. ونفذ عدد من أهالي بلدة طفيل الحدودية مع سوريا، اعتصاماً أمام مبنى المحافظة في بعلبك، احتجاجاً على تعرض منازلهم للحرق والاعتداء قبل قرابة أسبوعين. وطالب المعتصمون بدخول الجيش اللبناني إلى البلدة، والمساعدة على عودتهم وحمايتهم ووقف انتهاكات أملاكهم. ونفذ موظفو ​مستشفى بيروت الحكومي​ اعتصاماً داخل المستشفى، للمطالبة بإدراج السلسلة وتثبيتها على أساس الراتب، تصحيح الرواتب (دفع غلاء معيشة) بما يتناسب مع الغلاء الفاحش حيث فقدت الرواتب قيمتها الشرائية. ونفذت مجموعة طلابية من الجامعات اعتصاماً أمام ثكنة الأمير بشير في محلة «اليونيسكو»، رافضين استدعاء الناشط كريم صفي الدين في شبكة «مدى» السياسية.