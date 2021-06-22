مشاورات تركية إسبانية

ومن المتوقع، وفقا لوكالة «الأناضول» التركية، أن يتناول الجانبان الاستعدادات المتعلقة بالقمة السابعة بين حكومتي تركيا وإسبانيا والعلاقات الثنائية بجميع جوانبها، فضلا عن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن المشاورات ستجرى عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
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