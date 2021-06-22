العراق: اعتقال 7 «دواعش» فـي نينوى

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن القوات العراقية اعتقلت 7 من عناصر تنظيم «داعش»، في عمليتين منفصلتين في محافظتي نينوى وبغداد. وذكر بيان للخلية أن قوات مشتركة من طوارئ الشرطة، وجهاز الاستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، تمكنت من اعتقال 4 من عناصر «داعش» كانوا يعملون في ديوان الحسبة والجنود والمعسكرات العامة، خلال فترة سيطرة «داعش» على مدينة الموصل بعد عام 2014. وأوضح البيان أنه جرى إلقاء القبض على العناصر في مناطق وأحياء الزهراء والأربجية وتسعين، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

من جانب آخر، تمكنت قوات قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب، فضلاً عن تدمير «مضافة».إلى ذلك، قضت محكمة عراقية بإنزال عقوبة الإعدام أربع مرات شنقاً حتى الموت بحق ما يسمى بـ«القاضي الشرعي لتنظيم داعش» في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، عن جرائم مختلفة.وأوضح بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن «محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى ضد مجرم إرهابي، عمل بما يسمى قاض شرعي لعصابات داعش الإرهابية، وأصدرت أحكامها بالإعدام أربع مرات شنقاً حتى الموت بحقه، كما أصدرت حكماً خامساً بحقه بالسجن المؤبد وفق قانون الإرهاب العراقي». وأضاف البيان: «إن المجرم الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية، منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي، وهو ما أدى إلى استشهاد خمسة منتسبين، واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلاً عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد عصابة داعش الإرهابية، إضافة إلى جرائم أخرى».