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الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من مخيم جنين

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الدمام - شريف احمد - اعتقل جيش الاحتلال أمس، 7 شبان فلسطينيين من مخيم جنين. وأفادت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات خاصة إسرائيلية اختطفت 6 شبان فلسطينيين أثناء تواجدهم قرب حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، هم: محمد عموري البشبش وهو أسير محرر، ومحمد سايس، ومحمد عرعراوي، وأحمد شاويش، وبهاء لحلوح، ومحمد جبارين، فيما جرى اعتقال الشاب محمد وائل غزاوي أثناء تواجده داخل أراضي عام 1948.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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