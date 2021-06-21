شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من مخيم جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقل جيش الاحتلال أمس، 7 شبان فلسطينيين من مخيم جنين. وأفادت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات خاصة إسرائيلية اختطفت 6 شبان فلسطينيين أثناء تواجدهم قرب حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، هم: محمد عموري البشبش وهو أسير محرر، ومحمد سايس، ومحمد عرعراوي، وأحمد شاويش، وبهاء لحلوح، ومحمد جبارين، فيما جرى اعتقال الشاب محمد وائل غزاوي أثناء تواجده داخل أراضي عام 1948.