شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحقق مع «آبل».. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المؤسسة الألمانية لمراقبة المنافسة، عن تلقيها شكاوى عديدة بسبب ممارسات محتملة مناهضة للتنافسية، ما دفعها لفتح تحقيق ضد شركة "آبل" الأمريكية.

وأكدت وكالة فرانس برس، أن شركة "آبل" تتطلع لمناقشة مقاربتها مع المكتب الفدرالي لمكافحة الاحتكار وإجراء حوار منفتح بشأن مخاوفه.

وقال رئيس مكتب كارتل الفيدرالي الألماني للتحقيقات أندرياس موندت: "سيكون التركيز الرئيسي للتحقيق هو تشغيل متجر التطبيقات، لأنه في كثير من الحالات يُمكِّن أبل من التأثير على الأنشطة التجارية لأطراف ثالثة".