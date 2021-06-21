شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا ينطلق غداً.. و«5+5» تؤجل فتح «الساحلي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي، غداً الأربعاء، مجدداً، في برلين في إطار مؤتمر جديد الهدف منه ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد، وعشية مؤتمر «برلين 2»، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الاثنين، دعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مشدداً على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى تفكيك الميليشيات، فيما أكدت مصادر إعلامية نقلاً عن أعضاء لجنة «5+5» تأجيل فتح الطريق الساحلي مصراتة سرت لحين انتهاء الترتيبات الأمنية.

وللمرة الأولى تشارك الحكومة الانتقالية الليبية في مؤتمر برلين الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية. وسيبحث المجتمعون في العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير و«المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم» للوضع على ما أوضحت الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.

ومن المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيرس، بمداخلة عبر الفيديو. وستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية، انتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة أوروبية.

اختلال توازن عسكري

بدوره، قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أمس «يجب على المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مغادرتها خطوة بخطوة على قدم المساواة، لكيلا يحدث اختلال توازن عسكري، يُتاح خلاله لأحد الأطراف استخدامه في شن هجوم مفاجئ».

وفي مقابلة مع صحيفة «ذي فيليت» الألمانية عن مؤتمر «برلين 2»، قال ماس: «إن من وعدوا قبل نهاية أكتوبر 2020 في مؤتمر «برلين 1» بانسحاب القوات العسكرية من ليبيا لم يوفوا بوعدهم».

إلى ذلك، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان في القاهرة، أمس: «أكدنا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة وضلوع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف». وأضاف: «أكدنا كذلك ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المياه الإقليمية»، لافتاً إلى التضامن مع اليونان تجاه أي محاولة لانتهاك سيادتها.

بدوره، كشف رئيس وزراء اليونان عن دعم بلاده لموقف مصر في قضية سد النهضة لأن النيل «مسألة حياة».

وقال ميتسوتاكيس: «نريد أن يكون البحر المتوسط رابطاً للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينها».

على صعيد آخر، اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وممثلون عن البعثة الأممية في ليبيا، اجتماعاً مغلقاً في سرت، أمس.

وقام أعضاء اللجنة رفقة وفد البعثة الأممية بزيارة تفقدية للطريق الساحلي غربي سرت.

وأكدت مصادر إعلامية نقلاً عن أعضاء اللجنة تأجيل فتح الطريق الساحلي لحين انتهاء الترتيبات الأمنية.

تعديل قائمة العقوبات الأوروبية

في الأثناء، قرر مجلس الشؤون الخارجیة للاتحاد الأوروبي، أمس، تعدیل قائمة العقوبات الحالیة على لیبیا بهدف

تحدید المعاییر التي بموجبها یتم فرض العقوبات على شخصیات وكیانات «تهدد السلام والاستقرار والأمن في لیبیا».

وقال المجلس في بیان، إن قرار التعدیل جاء بعد تقییم الوضع في لیبیا اذ تضم المعاییر فرض عقوبات على أشخاص، أو، كیانات، ساهموا في «تقویض الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة» المقرر إجراؤها في دیسمبر المقبل، والتي تعد خریطة الطریق لمنتدى الحوار السیاسي اللیبي.

وأضاف أن معاییر العقوبات تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم «2571». (وكالات)