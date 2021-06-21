شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يعود إلى موسكو الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الاثنين، إن السفير الأمريكي في روسيا، جون سوليفان، سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.

وقال برايس أيضاً، في إيجاز للصحفيين، إن الولايات المتحدة ترحب بعودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف في أعقاب اتفاق بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع قمة الأسبوع الماضي على عودة سفيري البلدين إلى موسكو واشنطن.