شكرا لقرائتكم خبر عن طاجيكستان تسجل أول إصابة بـ «كورونا» منذ يناير الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دوشانبي - أ ف ب

رصدت إصابات جديدة بفيروس كورونا في طاجيكستان وفق ما أفادت، الاثنين، سلطات البلد المحلية الواقع في آسيا الوسطى، بعدما أعلنت رسميا في يناير/ كانون الثاني انتهاء الوباء.

وأعلنت الهيئة الحكومية المكلفة مكافحة «كوفيد-19» هذا الأمر في بيان نقلته وكالة الأنباء العامة، خوفار.

وقالت الهيئة المسؤولة عن إجراءات الحد من «كورونا» إن السكان أظهروا «إهمالاً يمكن أن يفضي إلى أي نوع من الأوضاع»، مشيرة خصوصاً إلى عدم احترام المواطنين لإلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة.

وهذه الإصابات هي الأولى التي تعلن رسمياً منذ العاشر من يناير/ كانون الثاني، في الجمهورية السوفييتية السابقة. لكن عدد الحالات الجديدة لم يحدد.

وبحسب الأرقام الرسمية التي لم تتبدل منذ ينيار/ كانون الثاني، أحصت طاجيكستان 13 ألفاً و308 إصابات، بينها تسعون وفاة، منذ بدء انتشار الوباء في مارس/ آذار 2020.

وأكدت وسائل إعلام مستقلة في الأسابيع الأخيرة تسجيل طفرة وبائية مستندة إلى معطيات مختبرات خاصة. ونهاية يناير/ كانون الثاني، أكد رئيس البلاد إمام علي رحمن أن الوباء انتهى في طاجيكستان، لكنه دعا إلى عدم إهمال «القواعد الصحية».