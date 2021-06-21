شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تهدد رافضي تطعيم «كورونا» بالسجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا – رويترز

هدد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، بسجن من يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما تكافح البلاد واحدة من أسوأ موجات تفشي المرض في آسيا، إذ يربو إجمالي الإصابات على 1.3 مليون، فضلاً عن 23 ألف وفاة.

وقال دوتيرتي في كلمة نقلها التلفزيون، الاثنين، بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا: «أنت تختار.. اللقاح أو السجن». وأضاف: «لا تفهموني خطأ، هناك أزمة في هذا البلد.. أنا منزعج فحسب من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة».

وتتناقض تصريحات دوتيرتي مع تصريحات مسؤولي الصحة الذين قالوا إنه بينما يتم حث الناس على تلقي اللقاح إلا أنه طوعي.

وحتى 20 يونيو/ حزيران، قامت السلطات الفلبينية بتطعيم 2.1 مليون شخص بالكامل، ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 70 مليوناً هذا العام، في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.