شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري أعمال جامعة الشارقة» يناقش مبادرات التعاون المجتمعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة اجتماع المجلس الاستشاري للكلية، حيث تمت خلاله مناقشة وعرض مجموعة من القضايا والموضوعات والإنجازات التي حققتها الكلية خلال العام الأكاديمي الحالي والمتعلقة بمبادرات التعاون المجتمعي واتفاقيات التعاون الخارجية، وذلك عبر تطبيقات التواصل الافتراضية.

حضر الاجتماع الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتورة ديما جمالي عميد الكلية، والدكتور حسين التميمي مدير برامج الدراسات العليا في الكلية، ومن أعضاء المجلس حضر عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله بن أحمد الصالح وكيل الوزارة للتجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد، ومحمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، ومحمد هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد هلال، وسعيد غانم السويدي رئيس مجلس إدارة الغانم للعقارات، وعبيد محمد السلامي، والدكتورة منى آل علي، مديرة أكاديمية الباديري للتعليم والتنمية (نماء)، وجون بواسفيرت رئيس Vistage الدولية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Greenwood Consulting، والدكتور سانجاي شارما عميد وأستاذ في كلية جروسمان للأعمال وجامعة فيرمونت، وعدد من ممثلي أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.

وبدأ الاجتماع بكلمة معمر بالطيب، عرض خلالها بعض ما حققته جامعة الشارقة خلال المرحلة الماضية في مجال البحث العلمي وأهمية التحول التكنولوجي في العملية التعليمية والاستفادة من البنية التحتية بجامعة الشارقة في بناء نموذج هجين في نظام التعليم، واستخدام طرق تدريس حديثة ومتطورة.

وأكد أهمية تضافر كافة الجهود بين الكلية ومؤسسات المجتمع الصناعي والاقتصادي في توفير الفرص التدريبية العملية لطلبة الكلية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، كما قدم نبذة تعريفية عن واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، وما تضمه من تخصصات علمية وبحثية وموقعها الفريد القريب من جامعة الشارقة، وما ستحققه للمجتمع المحلي والإقليمي، وبصفة خاصة في مجال ربط البحث العلمي بمجال الصناعة والابتكار.

ثم ألقى عبدالله العويس كلمة أكد فيها أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري، للاطلاع عن قرب على إنجازات الكلية ودراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء والمضي قدماً في كل ما يتعلق بالارتقاء بالكلية من ناحية التدريب الوظيفي، والأبحاث والتخصصات ودعم فعاليات الكلية.

من جانبها قدمت الدكتورة ديما جمالي الشكر لأعضاء المجلس الاستشاري للكلية على دعمهم المستمر للكلية، واقتراحاتهم لتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، والمساهمة في إعداد طلبتها بما يحقق احتياجات سوق العمل.

وقدم الأستاذ الدكتور حسين التميمي مدير برامج الدراسات العليا بالكلية، نبذة تعريفية عن مختلف البرامج في مرحلتي الماجستير والدكتوراه التي تطرحها الكلية وأعداد الطلبة الملتحقين بها على مدار السنوات الماضية.