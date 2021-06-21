شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «أمريكية الشارقة» و «إيه جيه إم إس جلوبال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت الجامعة الأمريكية في الشارقة، مذكرة تفاهم مؤخراً مع مؤسسة «إيه جيه إم إس جلوبال» ضمن توجهاتها والتزامها بتطوير العلاقات مع الصناعات المختلفة وتعزيزها.

حضر حفل التوقيع الافتراضي كبار المسؤولين من المؤسستين، بما في ذلك البروفيسور كيفين ميتشل، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، وأبيشيك جاجو، الشريك والرئيس التنفيذي لمؤسسة «إيه جيه إم إس جلوبال»، وهي منظمة متخصصة تقدم الاستشارات لعملائها في مجالات الضرائب والمخاطر والامتثال والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتحول الرقمي.

وقال ميتشل: ستعمل هذه المذكرة بين المؤسستين على تعزيز الفرص للطلاب وتوفير إطار عمل للتعاون في المجالات المتعلقة بالتدريب المتخصص والتعليم التنفيذي، وتلتزم الجامعة بالعمل مع الشركاء لتعزيز مهمتها الأكاديمية، كما تتطلع إلى الاستفادة من خبرات مؤسسة «إيه جيه إم إس جلوبال».

وتسلط الضوء على عدد من المجالات التي ستتعاون فيها المنظمتان بما في ذلك توفير فرص التدريب للطلبة وجهود التوظيف التي تستهدف الخريجين الجدد والمحترفين المخضرمين من خريجي الجامعة، فضلاً عن برامج تدريب مخصصة وتعليم تنفيذي يصممها أعضاء الهيئة التدريسية في أمريكية الشارقة. كما سيقوم مسؤولو المؤسستين على تنظيم زيارات بين الجانبين والتعاون في تنظيم الفعاليات وحلقات النقاش.

وقال جاجو: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الجامعة الأمريكية في الشارقة. نريد في «إيه جيه إم إس جلوبال» تشجيع المواهب الشابة على التعلم وتجربة سيناريوهات الحياة الواقعية حتى يتمكنوا من ربط ما يتعلمونه في الفصول الدراسية بالتطبيقات العملية والفروق الدقيقة في بيئة الشركة، نحن نؤمن بتفوق طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة ونتطلع إلى الترحيب بهم».